To voldsepisoder i Bergen

Politiet melder om to voldsepisoder i Bergen sentrum natt til søndag. Fem-seks personer var involvert i et slagsmål i Christian Michelsens gate like før klokken 04. Ingen ble skadet. En knapp halvtime i forveien ble en mann slått ned ved Lidohjørnet, og fraktet til legevakten. Ingen er pågrepet. I tillegg er flere personer bortvist eller tatt med i arresten for ordensforstyrrelser i løpet av natten.