To varetektsfengsla etter husbrann

Ein mann og ei kvinne er fengsla i to veker etter at ein einebustad brann på Voss søndag. Dei er mistenkt for å ha tent på, og sikta for forsikringssvindel, men erkjenner ikkje straffskuld. Dei kjenner kvarandre, men det er kvinna som eig huset og bur der.