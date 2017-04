I Hordaland, Oslo og Akershus er det levert inn to lister til stortingsvalget fra partiet Demokratene i Norge.

Begge listene hevder å representere partiet.

Valgstyret i Hordaland har ikke vært borti en lignende situasjon før, og i løpet av en måneds tid må de avgjøre hvilke lister som faktisk skal få representere de to partiene, skriver Bergens Tidende.

– Vi har et ansvar for at valget er logisk og enkelt for velgerne. Så da kan ikke to lister ha samme navn, sier fungerende leder i valgstyret, Pål Kårbø (KrF).

Intern strid

Bakgrunnen for at det er dobbelt opp med lister, skyldes indre strid i de to partiene. I Demokratene ble to profilerte lokalpolitikere fra Askøy ekskludert i mars.

Den tidligere lederen var allerede ekskludert, men holdt sitt eget partimøte, sammen med blant annet de to askøyværingene. Begge gruppene påberoper seg å være partiets rettmessige representanter.

Piratpartiet med to lister

Også Piratpartiet i Hordaland har levert to lister.

I Piratpartiet har et avvist mistillitsforslag mot partiets styre etter hvert ført til at det er levert inn to lister.

– Vi er kjent med at det er stridigheter i Demokratene og Piratpartiet, men vi må forholde oss til det formelle, og hvem som er registrert som ledelsen i partiet, sier valgansvarlig Bertil Søfteland i Hordaland fylkeskommune.

To organisasjoner i Brønnøysundsregisteret

Den ene Demokratene-listen i Hordaland har de tre toppkandidatene Vidar Kleppe, Jan Ove Fromreide og Marianne Solheim. På nettsidene til Demokratene står det at Marianne Solheim er fylkesleder i Hordaland i partiet.

Denne organisasjonen er registrert som «Demokratene i Norge-Hordaland» i Brønnøysundsregisteret som en partipolitisk organisasjon, stiftet 3. mars i år.

NRK har vært i kontakt Marianne Solheim, som ikke har hatt anledning til å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Den andre listen er signert Jann Atle Jensen og Per Roald Midtøy. De står ikke oppført som styremedlemmer på nettsiden til Demokratene, men er oppført som henholdsvis styreleder og styremedlem i organisasjonen «Demokratene i Norge - Hordaland Fylkeslag» i Brønnøysundsregisteret.

Også denne er listet som en partipolitisk organisasjon, men er stiftet 30. oktober 2014.

I partiregisteret står det riksdekkende partiet Demokratene i Norge, som har nevnte Kleppe fra den første listen som styremedlem. Ingen på den andre listen har styreverv i moderpartiet, som er i partiregisteret.

– Folkene bak listen med Jensen og Midtøy forholder seg ikke til demokratiske spilleregler. De møtte ikke opp på landsmøtet, og er ikke registrert i offentlige registre med verv i Demokratene, sier førstekandidat Vidar Kleppe.