To til sykehus etter bilulykke

To personer er sendt til Haukeland universitetssjukehus for en sjekk etter at to biler kolliderte på Frekhaug lørdag ettermiddag. Veien er stengt etter ulykken, og det er mye køer i området. Ifølge politiet kom bilberger til stedet klokken 17.41.