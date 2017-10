To til sjukehus etter frontkollisjon: – Bilar sklei i oljesøl

Alle naudetatane rykte ut då to bilar frontkolliderte nord for Tyssedal torsdag ettermiddag.

Tre personar sat i dei to bilane som frontkolliderte like sør Fresviktunnelen på riskveg 13 litt over klokka 16.

– Store materielle skader

– Dei materielle skadane er store, opplyste vaktkommandør Arne Corneliussen i 110-sentralen i Hordaland til NRK like over 16.30.

To personar blei frakta til sjukehus i ambulanse.

– Det har vore ein front mot frontkollisjon. Ein bil har kome over i motgåande køyrebane, seier politibetjent Vidar Litle-Kalsøy ved Hardanger lensmannskontor til NRK.

STORE SKADER: Vegbanen blir spylt etter at oljesøl førte til kollisjonen torsdag ettermiddag. Foto: Tale Hauso / NRK

Oljesøl årsaka til kollisjonen

Eit stort område av vegbanen var dekt i hydraulikkolje då politiet kom fram til staden. Politiet mistenkjer at olja er den direkte årsaka til frontkollisjonen.

OLJESØL: Politibetjent Vidar Litle-Kalsøy seier den direkte årsaka til samanstøyten er oljesøl på riskveg 13. Foto: Tale Hauso / NRK

– Det ser ut til den direkte årsaka er at den eine bilen ikkje klarte å halda sida si ein skarp sving, og deretter kom over i motgåande køyrefelt, seier Litle-Kalsøy.

Politiet åtvarar bilistar som har køyrt riksveg 13 mellom Lofthus og Odda om at dei kan ha fått olje på dekka sine.

– Det kan gjera at dei ikkje har så godt grep på vegen.