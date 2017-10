To til legevakt etter kollisjon

Klokken 01.40 fikk nødetatene melding om at en bil med to menn på 19 og 20 år og en jente på 16 år hadde kjørt inn i et tre etter å ha kommet ut av Løvstakktunnelen i Bergen, på Fyllingsdalen-siden. Ingen ble skadet, men jenten og den yngste mannen ble kjørt til legevakten. – Særlig jenten hadde fått seg en støkk, og var litt skjelven, sier politiets operasjonsleder Frode Kolltveit. Det er ikke mistanke om ruskjøring. Bilen måtte hentes av bergingsbil.