To tatt for vold mot politiet: – Sparket og slo betjenter i hodet

Politiet i Bergen har hatt en svært hektisk natt til søndag. Minst seks personer er satt i arresten, fire av dem for vold.

Utover et masseslagsmål i Sandviken, der en person fikk et kutt i hodet, handler de to mest alvorlige episodene om vold mot politibetjenter.

– Det har vært veldig mye slåssing, og så har vi i tillegg to tilfeller av vold mot politiet. Det er alvorlig, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen.

Forsøkte å skalle til betjenter

Den første episoden skjedde utenfor utestedet Det Akademiske Kvarter. Klokken 01.10 ble politiet tilkalt fordi det var store folkemengder utenfor. Da de var fremme, skapte en 18 år gammel mann trøbbel.

– Han oppfører seg hissig og vanskelig, og tar tak i en politibetjent med et grep i øvre del av den skuddsikre vesten. Han er svært hissig, veiver rundt med armene, og forsøker å skalle til politiet. Så sparker han en av betjentene i låret, og spytter etter dem.

– Han blir påsatt håndjern og spyttemaske, men fortsetter å sprelle, og kommer med sjenerende uttrykk og drapstrusler mot de tre politibetjentene, forteller Heggholmen.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. GROVE VOLDSEPISODER: De involverte i episodene i Byparken og utenfor utestedet «Kvarteret» kan trolig begge vente seg fengselsstraffer.

Påsatt «body-cuff»

18-åringen fortsatte den utagerende oppførselen etter å ha blitt satt inn i politibilen.

– Han prøver flere ganger å skalle til en politibetjent, og da de er innom legevakten for kontroll, kommer han med grove utsagn mot sykepleierne der, sier Heggholmen.

I arresten sparket han en av betjentene i hodet. Deretter satt politiet på ham såkalt «body-cuff» – håndjern med hoftebelte og reimer.

– De fikk ikke kontroll på ham, og klarte ikke håndtere ham i det hele tatt, sier Heggholmen.

Under ransakingen fant politiet mindre mengder hasj. Betjenten som ble sparket i hodet skal ikke ha blitt alvorlig skadet.

Slått i hodet

Klokken 03.22 rykket politiet ut til en slåsskamp i Byparken. Men det var ikke personene som var involvert som kom i trøbbel med politiet.

– Det er en kamerat av de involverte som ender opp med å bli hovedpersonen. Han skulle backe opp kameraten, men gikk imot politiet sitt arbeid, og truer dem og slår etter dem med knyttneven, sier Heggholmen.

21-åringen fortsatte den utagerende oppførselen.

– En politibetjent blir truffet i hodet med knyttneve, sier operasjonslederen.

Også i denne episoden slapp politibetjenten unna uten alvorlig skade.

Vold mot politiet straffes med fengsel i inntil tre år.

– Disse to har tabbet seg skikkelig ut. Når man får pålegg om å roe seg eller gå et annet sted, er det noen som er så full og dum at de ikke skjønner det. Det kan være veldig lurt bare å ta det til etterretning, sier Heggholmen.