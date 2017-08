To syklistar til lege etter fall

Ambulansen har tatt med seg to syklistar etter eit uhell på Kolltveit i Bergen. Eit sykkelfølge kolliderte med kvarandre under oppbremsing og den eine syklisten skal ha brote skuldra/overarmen i møtet med asfalten. Den andre er tatt med til legen for ein sjekk.