To spisesteder stengt på dagen

Etter inspeksjon i september stengte Mattilsynet to spisesteder i Bergen, skriver BA. Hos Nye Anne Madam fant de «så uhygieniske forhold at folk kan bli syke», mens Forum Pizzeria hadde dårlige vaskerutiner og skittent utstyr. Begge stedene fikk gjenåpne raskt, etter å ha ordnet opp. – Vi synes det er litt rart at dette ikke var påpekt tidligere. Det tok oss bare noen timer å utbedre det, sier styrelederen i Nye Anne Madam.