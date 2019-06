To små gutter lekte med fyrstikker – stort bygg totalskadd i brann

I 19.30-tiden fredag rykket brannmannskaper fra flere stasjoner ut til Meland i Nordhordland.

Flammene sto gjennom taket på et stort industribygg som var under oppussing.

– Det er voldsom røykutvikling, og det brenner i hele konstruksjonen, sa politiets operasjonsleder Dag Olav Sætre.

– Hendelsen er beklagelig for både firmaet og andre berørte, sa Leiv Jan Fosse, en av byggets eiere.

Brannvesenet jobbet på stedet i mange timer, men måtte konstatere at bygningen ikke kunne reddes. Naboer i et hus like ved ble evakuert, og flere andre fikk beskjed om å holde vinduer og dører lukket for å unngå den farlige røyken.

Politiet fortalte mandag formiddag at de hadde sterk mistanke om at brannen var påsatt.

Nå forteller de at to svært unge gutter har innrømmet at de står bak.

MYE RØYK: Brannvesenet klarte ikke å stanse brannen i industribygget på Flatøy i Meland. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

– Lekte med fyrstikker

– To unge gutter har vært innom oss i dag. De to fortalte at de hadde lekt med fyrstikker bak bygget før brannen startet, forteller etterforskningsleder Glenn Våge i Nordhordland lensmannsdistrikt til NRK mandag ettermiddag.

Guttene møtte opp på politistasjonen sammen med foreldrene.

– De hadde sovet svært dårlig i natt, sier Våge.

Han beskriver de to guttene som svært unge, men vil ikke ut med nøyaktig alder.

– De er veldig unge, godt under den kriminelle lavalder, sier Våge.

Politiet sier de ikke har grunn til å tvile på det guttene har fortalt, men at de likevel kommer til å gjennomføre enkelte flere etterforskingsskritt. Guttene vil grunnet den lave alderen ikke bli straffeforfulgt.