To sendt til Haukeland

Ein mann og ei gravid kvinne, begge i midten av tjueåra, vart sendt til Haukeland universitetssjukehus for sjekk etter at bilen dei sat i hamna på taket. Hendinga fann stad ved Åsane storsenter like over midnatt. – Bilen har truleg treft eit tre og hamna på taket, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord. Det er ingen mistanke om promillekøyring, og det er ikkje gjort beslag av førarkort.