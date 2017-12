To ras på fylkesvei 550 i Odda

En bil kjørte inn i en stein etter et steinsprang ved Ednatunnelen på fylkesvei 550 i Odda. Politiet opplyser at fører av bilen er uskadd, men at bilen ikke er kjørbar. Nesten samtidig gikk et ras tre kilometer unna ved Eitrheimstunnelen. – Det skal ikke være store ras dette, men Mesta er i området for å vurdere om veien bør stenges, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord.