To prosjekter får forsøplingsmidler

Miljødirektoratet har delt ut 80 millioner til ulike tiltak mot marin forsøpling over hele landet. To prosjekter fra Hordaland får støtte. Sunnhordland Interkommunale Miljøverk i Fitjar får 800.000 kroner for opprydding av strandsonen ved hjelp av frivillig arbeid, mens Neptun Pensjonistklubb i Austrheim får 300.000 kroner for strandrydding i Nordhordland og Gulen. I tillegg har vestlandsfylkene blitt tildelt fem millioner kroner for koordinert opprydning av marin forsøpling.