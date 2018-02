Eksplosjonen ble meldt klokken 16.45. Politiet opplyser at det dreier seg om en arbeidsulykke.

Det hele har skjedd like inne i bygget til det tidligere utestedet Banco Rotto. Det foregår for tiden oppussing og rehabilitering av bygningen, som skal gjøres om til hotell.

– Ulykken har skjedd i forbindelse med dette arbeidet, sier operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt.

– De to arbeiderne skal ha kommet bort i strømførende ledninger under arbeid med kjølesystemet i bygget. Dette utløste en mindre eksplosjon.

De to er kjørt til Haukeland universitetssjukehus for behandling. Helse Bergen skriver i en pressemelding klokken 18 at to menn på henholdsvis 23 og 34 år er lettere skadd.

VÅGSALLMENNINGEN I BERGEN: To personer ble lettere skadd i arbeidsulykken. Foto: Mats Arnesen / NRK

Kraftig smell

Det oppstod et kraftig smell da de to kom borti den strømførende ledningen. De to skal ha fått sotskader i ansiktet, men var begge bevisst etter ulykken.

Hva som har utløst selve smellen kan politiet ikke si noe om.

Politiet har opprettet sak og Arbeidstilsynet skal etterforske ulykken.