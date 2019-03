To personer sendt til Haukeland

En mann (33) og en kvinne (27) sendes til Haukeland sjukehus for en sjekk, etter et trafikkuhell på fv. 366 på Osterøy. Bilen til de to står nå utenfor vegbanen, og politiet opplyser at to ungdommer skal ha stukket av fra stedet etter ulykken.