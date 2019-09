To personer satt i varetekt

To menn er pågrepet og satt i varetekt etter at de stakk i båt fra en båtforening i Bergen sentrum med en annen båt på slep. Politiet fant også en mindre mengde narkotika. Politiet undersøker nå om begge båter er forsøkt stjålet. Mennene i 30- og 40-årene er kjent for politiet fra før.