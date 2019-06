Politiet fikk torsdag ettermiddag melding om at to personer var funnet drept på Kolltveit på Sotra.

Politiet rykket umiddelbart ut sammen med ambulanse og fant to døde personer på adressen, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding klokken 21.05 torsdag kveld.

En 40 år gammel mann ble pågrepet på stedet. Han er foreløpig siktet for dobbeltdrapet.

– Mannen ble pågrepet og senere fraktet til politihuset i Bergen. Pågripelsen foregikk uten noen form for dramatikk. De døde er foreldre av den pågrepne, opplyste politiinspektør Tore Salvesen på en pressekonferanse på politihuset i Bergen torsdag kveld.

DRAP: Politiet fikk melding om drapet like over klokken 17 torsdag ettermiddag. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Taus om drapsvåpen

De drepte foreldrene er begge i 60-årene. Sønnen og foreldrene bodde på samme adresse.

– Når to personer er drept, og det er en i den nærmeste familien som er gjerningsperson, er det noe av det mest alvorlige vi kan være ute for, sier Salvesen.

Politiet ønsker ikke si noe om drapsvåpenet eller hvordan politiet ble gjort kjent med drapene.

– Ut fra de opplysningene vi sitter på, er vi sikre på at den siktede er gjerningspersonen, sier han.

Utover kvelden vil politiet fortsette med taktiske og tekniske etterforskningsskritt.

– Etterforskningen vil trolig pågå i mange timer utover natten. Vi kommer til å foreta avhør, både direkte av vitner og mer perifære vitner for å danne oss et grunnlag for den videre etterforskningen, sier politiinspektøren.

Politiet skriver i en pressemelding klokken 23.40 at alle pårørende er varslet.

FUNNET I ETTERMIDDAG: Politiet ventet fire timer med å varsle om dobbeltdrapet. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Sperret av to hus

40-åringen sitter nå på politihuset i Bergen sentrum.

Det har torsdag kveld ikke lyktes NRK å komme i kontakt med siktedes forsvarer, advokat Fredrik Verling.

Det er ennå ikke tatt en avgjørelse hvorvidt Kripos skal kobles inn. Politiet sperret av to hus på Kolltveit.

– Det er for å være sikre på at vi får med oss hele åstedet, altså alt som kan være interessant for den videre etterforskningen.

Politiet vil ikke svare på om det var vitner til drapene eller om det var 40-åringen selv som meldte fra. De ønsker heller ikke gå ut med det politeit antar er gjerningstidspunktet.

– Vi har dannet oss et rimelig godt bilde av når gjerningstidspunktet kan ha vært. Fordi vi ikke har fått startet avhør ennå, må vi vente med å gå ut med det.

Ordfører: – Svært tragisk

Fungerende ordfører i Fjell, Tom Georg Indrevik (H), sier han mottok beskjeden med sorg.

– Beskjeden er svært tragisk og våre tanker går til de pårørende.

Kommunen stiller sine ressurser til disposisjon, men vil på nåværende tidspunkt ikke sette krisestab.

– Dersom politiet ber oss om det vil vi gjøre det. Foreløpig har vi ikke fått en slik anmodning, sier Indrevik.