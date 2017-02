To personer blir avhørt i dag

To menn ble i går pågrepet i forbindelse med eksplosjonen på et asylmottak i Ytre Arna. – De to sitter fortsatt i varetekt hos oss, og vil bli avhørt i løpet av dagen. Vi har pågrepet dem fordi de har tilknytning til leiligheten der det eksploderte, sier operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.