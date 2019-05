To personar trefte av hengar

Klokka 10.20 fekk politiet melding om at to personar hadde blitt treft av ein hengar i Godviksvingane i Bergen.

– Hengaren skal ha losna frå ein bil og gått over eit fortau og treft to personar, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Det er ikkje kjend kor store skader dei to har fått, men begge er bevisst.

– Det skal vere snakk om eit ektepar, seier Algrøy.

Både kvinna og mannen skal vere i 70-åra.

Ekteparet var vakne då dei blei frakta bort i ambulanse, opplyser innsatsleiar på staden til NRK.

LAST: Hengaren var i hovudsak lasta med isopor. Foto: ERLING JOHNSEN / NRK

Føraren av personbilen som mista hengaren er ein mann i 40-åra. Han har ifølgje politiet fått førarkortet midlertidig beslaglagt.

Mannen seier til Bergens Tidende har tilhengaren losna då han køyrde over ein fartsdump og at han blei redd då han såg at den trefte to menneske.

– Eg blei kjempeletta då dei var tilsnakkande, seier mannen til avisa.

Godviksvingane går mellom Storavatnet terminal og Godvik. Fartsgrensa er 50 km/t, og det er fartsdumpar på vegen.

