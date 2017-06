To personar sit fast i Byfjellene

To turgåarar har sete seg fast i eit område aust for Skomakerdiket. – Dei kom forbi Fjellhytten og valte feil sti. No har dei hamna i så bratt terreng at dei ikkje kjem seg korkje opp eller ned, seier operasjonsleiar Vibeke Ness i politiet. Politi og brannvesenet si klatregruppe er på veg for å henta dei ut. Dei to er ved godt mot.