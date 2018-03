To nye tilfeller av omgangssyke

Det er to nye tilfeller av norovirus ved DNT-hytter på Hardangervidda. – Det er ett tilfelle på Mogen og en på Rauhelleren. Førstnevnte ble kjørt ut tidligere i dag, og hun fra Rauhelleren blir kjørt ut i dette øyeblikk, sier daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg. – Vi gjør opp status to ganger om dagen. To nye tilfeller betyr at det er på vei nedover. Nå avtar det, sier han.