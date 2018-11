To nye personer er siktet

To nye personer er siktet i forbindelse med en voldshendelse i Fyllingsdalen mandag kveld. En mann i 40-årene er siktet for grov kroppskrenkelse. En mann i 20-årene er siktet for falsk forklaring. Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge forteller at mennene vil bli avhørt i kveld.