To nye bomstasjonar i sentrum

Bystyret har vedtatt plassering av to bomstasjonar i Bergen sentrum. Dei vert plassert i Småstrandgaten og på Strandkaien. Målet er at bomstasjonane skal vere i drift frå byrjinga av 2019 og hensikta er å fanga opp trafikken over Torget.