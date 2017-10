To mistenkt for ruskjøring

To menn ble kjørt til legevakten for blodprøve etter mistanke om ruskjøring natt til lørdag. Klokken ett ble en 20 år gammel mann stoppet av UP i Kjøkkelvik i Loddefjord. En og en halv time senere ble en 68 år gammel mann stoppet ved Vestkanten.