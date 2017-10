To menn tiltalt for grov voldtekt av jente (14)

Søndag 21. august 2016 gikk en 14 år gammel jente til politiet i Bergen og fortalte at hun tidligere samme kveld hadde blitt voldtatt i en leilighet i Fyllingsdalen.

Kort tid etter gikk politiet til aksjon, og pågrep en 17 år gammel gutt og to 19 år gamle menn.

Nå har Statsadvokatene i Hordaland tatt ut tiltale mot to av de tre, to menn som nå er 18 og 20 år gamle.

De to er tiltalt for voldtekt, samt etter straffelovens paragraf 303, for «grov seksuell omgang mv. med barn mellom 14 og 16 år».

Strafferammen er på 15 års fengsel.

Kjente de tiltalte

– VANSKELIG: – Hun har hatt det veldig vanskelig, sier jentens bistandsadvokat, Ellen Eikeseth Mjøs. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Den da 14 år gamle jenten skal ifølge politiet ha kjent de tre guttene og mennene fra før.

Voldtekten skal ha skjedd i leiligheten til foreldrene til den tredje mannen som ble siktet, men som ikke er blant de tiltalte.

– Hans eneste rolle var at han var til stede i leiligheten, og i ettertid kan man vel se at politiet ikke burde ha pågrepet ham, sier advokat Kaj Wigum, som forsvarte mannen.

Natten etter anmeldelsen fortalte et vitne BT om et stort oppbud av politifolk i og utenfor leiligheten, og at en mann ble båret ut av seks politifolk.

– Sa hun ikke ville og gjorde fysisk motstand

Voldtekten skal ha skjedd i 20-tiden søndag 21. august i fjor.

De to tiltalte mennene skal ifølge tiltalen med makt ha tiltvunget seg seksuell omgang med jenten, som «ga uttrykk for at hun ikke ville og gjorde slik fysisk motstand som hun var i stand til».

Statsadvokaten skriver i tiltalen at «voldtekten anses som grov idet det særlig legges vekt på at den er begått av flere i fellesskap».

Erkjenner ikke straffskyld

Saken kommer opp for Bergen tingrett i midten av mars neste år. Statsadvokat Magne Kvamme Sylta, som skal føre påtalemyndighetens sak for retten, hadde fredag ettermiddag ikke anledning til å kommentere saken.

20-åringens forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelser.

18-åringens forsvarer, advokat Lasse Solberg, ønsker ikke å kommentere saken utover å si at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Har hatt det vanskelig

Jenten ble grunnet sin unge alder avhørt av spesialetterforskere etter anmeldelsen.

De tiltalte har siden den gang hatt besøksforbud mot jenten, opplyser jentens bistandsadvokat, Ellen Eikeseth Mjøs.

– Hun har hatt det veldig vanskelig. Det er klart at en slik hendelse preger en ung jente, sier Mjøs.

Hun sier tiltalen, der to menn er tiltalt, er i tråd med det jenten har forklart.

– Hun er lettet over at det ble tatt ut tiltale i saken, at bevisene var sterke nok, sier bistandsadvokaten.