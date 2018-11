To menn slått ned i sentrum

Politiet etterforsker en voldshendelse som fant sted på Torgallmenningen like etter klokken 03 i natt. To menn ble slått ned av to andre menn. En av dem fikk slått ut to tenner og begge ble sendt til legevakten. Ifølge politiet fremstår volden som uprovosert. Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og politiet ønsker tips fra publikum.