To menn skadet i nyttårsulykke: – Sto på terrassen og kastet dynamitt ut i hagen

En 34 år gammel mann fikk store skader i en hånd, og en 40 år gammel mann ble lettere skadet da en dynamittkubbe gikk av nær de to, ved 40-åringens bolig natt til 1. januar.

Bombegruppen fra Oslo politidistrikt ble tilkalt etter hendelsen, fordi politiet fryktet at det kunne være mer sprengstoff i boligen.

– Bombegruppen undersøkte boligen i går og fant mer dynamitt og tennere. De har tatt hånd om det som var igjen i boligen, sier lensmann Kjell-Idar Vangberg i Nordhordland.

Lensmannen vil ikke si hvor store mengder sprengstoff som er beslaglagt.

Naboer reagerte på smell

Det var få timer inn i det nye året at AKM-sentralen fikk melding om ulykken i Nordhordland. Naboer reagerte på kraftige smell fra boligen og kontaktet politiet.

– De to mennene var beruset, og kastet dynamittkubber fra terrassen til boligen en av dem bor i. Så har det da skjedd et uhell med en av kubbene, sier Vangberg.

Politi og luftambulanse rykket ut til stedet, og de to mennene ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus.

Lensmannen sier at de ser svært alvorlig på hendelsen.

– Det som er gjort er svært farlig. Å bruke dynamitt som fyrverkeri i beruset tilstand er ikke bra, sier Vangberg.

Vil ikke svare på hvor sprengstoffet kommer fra

Politiet avhørte i går den eldste av de to mennene.

– Han erkjenner de faktiske forholdene, at de tente på dynamitt og kastet dybamittkubber fra terrassen. Men har ikke ville si så mye mer, sier Vangberg.

Mannen har ikke svart på hvor han har fått tak i sprengstoffet, og politiet arbeider med å finne ut hvor det kommer.

– De to er mistenkt for ulovlig besittelse av sprengstoff, og bruk på en uforsvarlig måte. Så vil vi vurdere faregraden ved det han har gjort for å se på om det er andre ting de vil bli siktet for, sier Vangberg.

Den 34 år gamle mannen vil bli avhørt når han er ute av sykehuset.

– Det som gjenstår er å avhøre han, og en del andre vitner før vi avslutter saken og tar stilling til eventuell straff, sier lensmannen.