To menn sikta for vald på Askøy

Politiet har arrestert og sikta to menn i 30-åra for vald mot to kvinner i 20-åra på Askøy i natt. Ei av kvinnene ligg på sjukehus for undersøkingar. Saka vert etterforska av politiet. Dei to sikta er kjent for politiet frå før.