To menn sikta for bompengehærverk

To menn i 20-åra er sikta for å ha utsett den nye bomstasjonen ved Torget i Bergen for grovt skadeverk, skriv BT. Hærverket skjedde natt til 5. april. Politiet har sikta mennene på bakgrunn av overvakingsbilete. Begge nektar straffskuld.