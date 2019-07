To menn pågrepet etter innbrudd

To menn i 30- og 40-årene ble i natt pågrepet i Damsgårdsveien i Bergen. Politiet rykket ut etter melding om pågående innbrudd i en bedrift, og da de vi kom frem var de to like utenfor. De var begge i besittelse av tyvegods fra innbruddsåstedet.