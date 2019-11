Karadas klar for sin siste Brann-kamp – men 38-åringen har tilbod frå toppklubbar

BRANN STADION (NRK): 20 år etter debuten er kulthelten Azar Karadas klar for sin siste kamp for Brann. Han ser tilbake på karrieren med stoltheit – men det er langt frå sikkert at den er over.