De to 20-åringene har denne uken møtt i Bergen tingrett, siktet for grov narkotikaforbrytelse.

Ifølge tiltalen førte den ene gummibåt og ventet på danskebåten i Vatlestraumen utenfor Bergen, 12. april 2015. Den andre stod og holdt vakt på land.

Andre involverte, som tildigere er dømt, kastet en bag fra danskebåten, som de hadde tatt med seg fra Nederland. Bagen ble plukket opp fra sjøen, og fraktet til land.

Totalt er det snakk om cirka 13.000 tabletter med MDMA, som er virkestoffet i ecstasy. På gaten er stoffet verdt to millioner kroner.

Aktor i saken, Asbjørn Onarheim, har lagt ned påstand på to år og seks måneders fengsel for mannen som holdt vakt. Gummibåtføreren bør få et år i fengsel, mener Onarheim.

Skulle få 10.000 kroner

Det synes de to mennenes forsvarere er alt for mye.

– Dette er en hinsides streng påstand. De var 18 år da dette skjedde, og har i ettertid fått seg utdanning og jobb. Hendelsen skjedde for to år siden, og tiltalen kom i april i fjor, sier Jannicke Keller-Fløystad, som forsvarer gummibåtføreren.

Hun mener at hennes klient ble lurt.

– Min klient ble kontaktet rett før dette skjedde, og spurt om han kunne gjøre noen en tjeneste. Han skulle få 10.000 kroner for oppdraget. Det er klart at betalingen ikke står i forhold til mengden stoff. Han ble lurt, mener Keller-Fløystad.

Politiadvokat Asbjørn Onarheim er aktor i saken. Han krever to år og seks måneders fengsel for den ene som er tiltalt og et år for den andre. Foto: Sindre Helgheim / NRK

De andre involverte i saken har tidligere fått sine dommer. Ifølge Keller-Fløystad var de andre i en vennegjeng, noe hun mener peker på at hennes klient ikke hadde kjennskap til hvor mye narkotika det var snakk om.

– Det er ikke uvanlig å bruke unge, naive personer til å bistå i siste etappe, sier hun.

Mener samfunnsstraff er riktig

Erik Ulvesæter representerer den andre mannen. Også han mener at påstanden er for streng.

– To og et halvt års fengsel er alt for strengt. For det første fordi saken har ligget i et år eller mer,uten at noe har skejdd. Det tilsier betydelig reduksjon. I tillegg er tiltalte en ung person med jobb og skole, som er tidligere ustraffet og ikke har gjort noe kriminelt etterpå, sier Ulvesæter.

Han mener samfunnsstraff er passende.

– Samfunnsstraff handler ikke om å slippe billig unna. Det handler om at dette skjer to år senere, og å sende ham inn for to og et halvt år har ikke noen hensikt, verken for ham eller samfunnet, sier Ulvesæter.