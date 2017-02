To menn er i dag dømt for å ha vært delaktige i smuglersaken på danskebåten en 12. april 2015.

13.000 narkotabletter ble kastet over bord fra danskebåten da den passerte Vattlestraumen utenfor Bergen. Der ble bagen med tabletter plukket opp i en gummibåt og fraktet til land.

Mens bakmennene og de som kastet bagen allerede er dømt, er domfellelsen av de to hjelperne et endelig punktum i saken.

Den ene av dem holdt vakt, mens den andre plukket opp bagen fra sjøen.

Flere år i fengsel

I dag kom dommen mot de to 20-åringene fra Bergen, der begge dømmes til forholdsvis strenge straffer.

Gummibåtføreren er dømt til ett års fengsel.

Retten mener at mannen som holdt utkikk har en mer fremtredende rolle i saken. Han får derfor strengere straff, og er dømt til to år og fire måneder i fengsel.

I dommen står det at han «holdt vakt fra et utsiktspunkt ved Alvøen. Han skulle varsle andre dersom politiet ble observert mens andre involverte kastet ecstasy tabletter i sjøen fra danskebåten.»

Narkostuntet skjedde her i Vatlestraumen utenfor Bergen en vårdag 2015. Foto: Monica Stoknes / 03030-tipser

Gummibåtføreren sin rolle skildres slik i dommen:

«Tiltalte NN ventet i gummibåten sin ved Vatlestraumen da danskebåten kom. Han plukket opp bagen med ecstasy tabletter som ble kastet på sjøen, fraktet bagen til land og overleverte bagen med ecstasy tabletter videre til en mottaker på land. Etter dette kjørte [han] båten sin til Drotningsvik, plasserte den på land og dro hjem.»

– De ble lurt

Ifølge de to tiltaltes forsvarere, skal de to mennene ha fått henholdsvis 5.000 og 10.000 kroner for å gjennomføre oppdraget.

Forsvarerne mener at summen ikke står i stil til risikoen de løp ved å smugle inn så store mengder narkotika. Det tyder på at mennene ble lurt, ifølge forsvarerne.

– Dette er en hinsides streng påstand. De var 18 år da dette skjedde, og har i ettertid fått seg utdanning og jobb. Hendelsen skjedde for to år siden, og tiltalen kom i april i fjor, sa Jannicke Keller-Fløystad, som har forsvart gummibåtføreren, til NRK da rettssaken gikk forrige uke.

De to tiltalte fikk dommene lest opp for seg i ettermiddag.