To med giardiasmitte på Haukeland

To personer som er innlagt ved Haukeland universitetssykehus har fått påvist Giardia-smitte. – Vi har to bekreftede tilfeller, men det er muligens et tredje også. Det er for tidlig å si noe om smittekilden, sier smittevernoverlege Kari Stidal Øystese til BT.