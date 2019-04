To i fyllearresten i Bergen

To menn ble natt til 1. påskedag pågrepet for vold og verbalt angrep på politiet. En mann ble pågrepet ved 01-tiden i Torggaten etter et slagsmål, der han også skal ha verbalt forulempet politiet. 01.23 ble en mann pågrepet ved bybanestoppet i Byparken etter å ha slått en vekter. Ingen ble skadet i hendelsene.