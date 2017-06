To i arresten etter boksekamp

To personar er meld til politiet for ordensforstyrring, i samband med boksekampen på Koengen i går kveld. – Dei to er sett i arresten for utagerande åtferd og å ha vore rusa. Elles har det vore ei roleg natt for politiet, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen.