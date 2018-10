To båtbrannar på to døger

Det har vore to båtbrannar i same området i Fjell sidan måndag, skriv Vestnytt. Lensmann Torgils Lutro seier at kriminalteknikarar frå Bergen vil gjera tekniske undersøkingar i dag. Brannårsaka er ukjend, men dei utelukkar ikkje at brannane er påsette.