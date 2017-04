To barn til legevakt

To barn er sendt til legevakt for sjekk, etter at en bil kjørte av veien ved Kaland skole på Osvegen. – Det var to voksne og to barn i bilen. Bilen var ikke kjørbar etter ulykken og er hentet av bergingsbil. Førerkortet til sjåføren er inndratt, det er mistanke om at personen har sovnet bak rattet, sier operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.