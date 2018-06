To «Ordknappar» til Hordaland

Ingelin Røssland og Anders Totland vart fredag heidra med utmerkinga «Ordknappen», under «Leser søker bok» sin jubileumsfest i Oslo. «Ordknappen» skal vera eit synleg prov på at ein forfattar eller illustratør kan kalla seg «autorisert forfattarar/illustratørar for alle».