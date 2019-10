Tjuveriraid av påhengsmotorar

I løpet av den siste veka er påhengsmotorar for over to millionar kroner stolne i Nordhordland, skriv BT. Ifølge politiet er dei tatt frå småbåthamner på Radøy, Isdalstø, Valdersvågen og Fusa. I same periode er det stole motorar på Os, og politiet ser tjuveria i samanheng, seier lensmannen i Nordhordland til avisa.