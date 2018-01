Tjuveri på Damsgård skole

Politiet fekk like etter klokka fire i natt melding frå naboar som hadde observert mørkkledde personar inne på byggjeområdet på Damsgård skole i Bergen. Dei rykte ut med hundepatrulje, og to personar vart arresterte på staden. Etter kvart vart også ein tredje person funne på Melkeplassen med tjuvegods. – Ein mann er sjekka ut av saken, men ei kvinne i 20-åra og ein mann i 40-åra er mistenkte for å ha stole verktøy frå byggjeplassen, og er transporterte til arresten. Vi har kjennskap til dei frå før, opplyser operasjonsleiar Hans-Eirik Thue.