MANGE SMÅRAS: Statens vegvesen vurderer no om det er fare for større ras på fylkesveg 7 i Tokagjelet, etter fire mindre jord- og steinras søndag morgon.

Fire ras på fire timar, men vegen blir ikkje stengd

Vegvesenet har no konkludert at det ikkje er farleg å halda rylkesveg 7 gjennom Tokagjelet open, sjølv om det søndag morgon fram til klokka 10 gjekk fire små jord- og steinras i området aust for Kvamskogen.