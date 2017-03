Tipsbølge etter tv-program om brann

TV 2-programmet Åsted Norge hadde måndag ei sak om dødsbrannen i Loddefjord i Bergen. Politisjef Tore Salvesen seier til BT at dei har fått cirka tjue tips etter programmet. – Flere er veldig bra, utan at eg vil gå i detalj. Det er personar som har opplevd, høyrd eller sett noko, seier Salvesen. Politiet har framleis ikkje ei konkret mistanke om at noko straffbart har skjedd, men det er heller ikkje funne noko aturleg forklaring på brannen.