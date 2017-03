Tiltalt for valdtekt i Bergen

Ein mann i 30-åra må i mai møte i tingretten, tiltalt for to grove valdtekter. Den eine skal ha skjedd i Bergen sommaren 2014, skriv Hamar Arbeiderblad. Ei kvinne i 20-åra har forklart at ho blei valdteken i sin eigen heim. Mannen har avvist valdtektsskuldingane, og rettssaka skal gå i Hedmarken tingrett.