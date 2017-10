Tiltalt for trusler i barnehage

En 34-åring som er dømt en rekke ganger, blant annet for grovt ran, må på nytt møte i retten, skriver BA. Denne gangen er han tiltalt for rundt 30 nye straffbare forhold begått de to siste årene, blant annet for trusler i en barnehage i Åsane.