Tiltalt for seksuelle overgrep

Ein mann i 30-åra er tiltalt for seksuelle omgang med og seksuelle handlingar mot fleire jenter under 16 år. Det skriv Hardanger folkeblad. Overgrepa skal ha funne stad i Hardanger i 2014 og 2015. Alle jentene var mellom 14 og 16 år gamle. Saka skal opp for Hardanger tingrett i november.