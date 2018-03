Tiltalt for overgrep mot barn

Ein 30 åring, busett i Bergen, er tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år, og seksuelt krenkande åtferd mot barn under 16 år. Det er statsadvokaten i Hordaland som har tatt ut tiltale. Mannen skal ha hatt over 1500 overgreps-bilde og videoar