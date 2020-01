Tiltalt for dyremishandling

En kvinne i 50-årene er tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven etter at hun skal ha holdt opptil 33 katter innestengt i et hus, skriver BA. Kattene skal ikke ha fått verken nok plass, tilsyn, stell eller mat og hele 19 av dem måtte avlives.