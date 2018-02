Tiltalt for drapsforsøk etter angrep på bussjåfør

Statsadvokaten i Hordaland har tatt ut tiltalte etter den alvorlige hendelsen på busstoppet Birkelundstoppen i Bergen i oktober.

Tiltalen lyder på forsøk på drap.

En 65 år gammel bussjåfør satt i pauserommet på busstoppet da han plutselig ble angrepet. Ifølge tiltalen ble han dratt ut på holdeplassen, før han ble slått gjentatte ganger i ansiktet og kroppen, utsatt for kvelertak og til slutt ble slått løs på med et nøkkelknippe.

Sjåføren ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter angrepet.

Senere viste det seg at han mistet synet på ene øyet og han har fått sterke psykiske skader. Sjåførens bistandsadvokat har tidligere sagt det er tvilsomt om han noensinne kan utføre yrket sitt igjen.

«Jeg skal drepe deg»

Ifølge tiltalen skal 36-åringen ha ropt ut «jeg skal drepe deg», mens han satt oppå bussjåføren og slo løs.

– Da politiet kom til stedet var den mistenkte der. Offeret var ganske blodig i ansiktet og det ble opplyst at han var blitt påført store hodeskader, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i politiet like etter hendelsen.

Andre busspassasjerer sto ikke langt unna og ble vitne til angrepet.

– Ingen av dem grep inn. Det går ikke an å klandre dem for, når et menneske er så rabiat som i dette tilfellet her, sier statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes til NRK.

36-åringen har tidligere sagt han var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Det er oppnevnt to sakkyndige som skal vurdere 36-åringens tilregnelighet og psykiske helse, sier forsvarer Fredrik Verling til Bergens Tidende.

Pågikk i 10–15 minutter

Volden pågikk i 10–15 minutter før politiet kom til stedet og fikk stoppet gjerningsmannen.

36-åringen ble først siktet for grov kroppsskade, men er nå altså tiltalt for drapsforsøk.

– Dette er etter vår mening et drapsforsøk helt uten noen synlig motivasjon. Det har påført offeret store psykiske og fysiske skader, sier statsadvokaten.

Statsadvokaten regner med det blir rettssak i mai eller juni.