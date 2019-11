Tiltalt for drapsforsøk

Påtalemyndigheten mener 37-åringen ville drepe da han 23. april stakk en mann i 20-årene i brystet med kniv utenfor et hus i Odda. Offeret ble påført et dypt stikk som punkterte ene lungen hans. Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale for drapsforsøk.